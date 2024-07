«Ras-le-bol», Mbappé s’explique après France-Espagne

Amadou Diawara

Victime d'une fracture du nez dès la première journée de la phase de groupes de l'Euro 2024, Kylian Mbappé a dû porter un masque de protection lors des matchs suivants. Toutefois, à la surprise générale, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France s'est présenté à visage découvert contre l'Espagne ce mardi soir. Interrogé après la défaite des Bleus en demi-finale de l'Euro 2024, Kylian Mbappé a expliqué son choix de jouer sans masque.

Sans surprise, Didier Deschamps a convoqué Kylian Mbappé pour qu'il dispute l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Toutefois, le capitaine et numéro 10 des Bleus a vécu une mésaventure dès le premier match. En effet, lors de l'entrée en lice des Tricolores contre l'Autriche, Kylian Mbappé s'est fracturé le nez, et ce, à la suite d'un duel aérien avec Kevin Danso.

Succession de Mbappé : Folie à 200M€, coup double pour le PSG ? https://t.co/eu2OkJ13jb pic.twitter.com/X0MHtaycgL — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

Mbappé a joué sans masque contre l'Espagne

Victime d'une fracture du nez dès la première journée de la phase de groupes de l'Euro 2024, Kylian Mbappé a été contraint de porter un masque de protection pour les matchs qui ont suivis, et ce, pour ne pas risquer d'aggraver sa blessure. Le nouveau joueur du Real Madrid n'étant pas encore passé par la case opération. Toutefois, Kylian Mbappé a créé la surprise en se présentant sans masque face à l'Espagne ce mardi soir.

«Il m’a dit que je faisais ce que je voulais»

Pour la demi-finale entre la France et l'Espagne, Kylian Mbappé a joué sans masque. Présent en zone mixte après la défaite des Bleus (2-1), l'attaquant de 25 ans a justifié son choix. « Jouer sans le masque ? Avant le match, on a pris la décision, j'en avais ras-le-bol du masque. J’ai demandé au doc si je pouvais et il m’a dit que je faisais ce que je voulais », a confié Kylian Mbappé. Reste à savoir si l'ex-pensionnaire du PSG jouera avec ou sans masque pour ses débuts avec le Real Madrid.