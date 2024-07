Mercato : Le PSG est de retour, une folie à 130M€ est annoncée ?

Alexis Brunet

Le PSG cherche un attaquant de grande qualité pour remplacer Kylian Mbappé, qui s’est envolé vers le Real Madrid cet été. Le club de la capitale pense notamment à Khvicha Kvaratskhelia, mais la volonté de Naples est de garder le Géorgien. Luis Campos pourrait donc se rabattre sur son coéquipier Victor Osimhen. Paris serait de nouveau à fond sur le joueur qui pourrait quitter le Napoli contre 130M€.

Que cela soit en 2017 avec le transfert de Neymar ou bien l’été dernier avec celui de Randal Kolo Muani, le PSG a souvent l’habitude de dépenser de grosses sommes pour recruter des attaquants. Cela pourrait être encore le cas lors du mercato estival 2024. En effet, le club de la capitale est dans l’obligation de remplacer Kylian Mbappé, qui s’est engagé avec le Real Madrid après sept saisons à Paris.

Le PSG veut Kvratskhelia

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG apprécie tout particulièrement Khvicha Kvaratskhelia. Cela serait réciproque, car le Géorgien souhaiterait à tout prix rejoindre Paris cet été. Cela sera toutefois difficile, car les dirigeants parisiens vont devoir trouver un accord avec le Napoli. Or, le président napolitain, Aurelio de Laurentiis, a plusieurs fois affirmé qu’il ne comptait pas vendre son attaquant cet été.

Le PSG réactive la piste Osimhen

Face à l’incertitude du dossier Kvratskhelia, le PSG pourrait donc changer son fusil d’épaule. Depuis de longs mois, le club de la capitale est intéressé par Victor Osimhen. D’après les informations du journaliste du Corriere dello Sport, Fabio Mandarini, les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs réactivé la piste menant au Nigérian dernièrement. « Osimhen ? Sur lui le PSG revient. Le directeur sportif Luis Campos est l'homme qui l'a découvert et qui l'a amené à Lille : c'est une situation qui revient à l'ordre du jour, alors il est clair qu'il faut trouver un accord, une équipe, on verra si Osimhen veut à nouveau attendre la Premier League. Mais il me semble que quelque chose bouge. »