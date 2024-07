Equipe de France : Madrid réagit au calvaire de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les supporters du Real Madrid ont gardé un œil attentif sur les performances de Kylian Mbappé, leur prochaine recrue. Et chez certains, l’inquiétude est grande tant le niveau est décevant. A quelques jours de sa présentation à la presse, prévue pour le 16 juillet prochain, un journaliste espagnol s'est attardé sur la réaction des fans.

Kylian Mbappé ne participe pas à sa meilleure compétition sur le plan comptable. Il faut dire que son Euro a débuté de la pire des manières. Lors d'un choc avec Kévin Danso face à l'Autriche, la star de l'équipe de France s'est fracturée le nez. Une blessure qui ne l'a pas empêché de poursuivre le tournoi et de tenir sa place. Mais le feuilleton autour de son masque a été largement commenté en Espagne où on surveille attentivement ses performances.

« Il y a toujours du buzz autour de Mbappé »

Journaliste pour le quotidien As, Fernando Sánchez Tavero a résumé le sentiment qui règne chez les supporters espagnols, et notamment ceux du Real Madrid. « Il y a toujours du buzz autour de Mbappé, d’autant plus qu’il est officiellement un joueur du Real. Mais je ne pense pas que ses performances dans cet Euro changent l’avis des supporters du Real. Ils l’attendent toujours avec impatience et ils le verront dans sa présentation officielle, qui dépassera les records de celle de Cristiano Ronaldo. Je pense que les supporters comprennent très bien le contexte dans lequel joue Kylian, physiquement diminué. Il n’y a aucune inquiétude quant au niveau qu’il peut atteindre, vraiment. » a-t-il confié.

« C’est plutôt le faible niveau de la France qui reçoit des commentaires »

Fernando Sánchez Tavero a tenu à relativiser les critiques, qui ont été nombreuses ces derniers jours. « Il reçoit des critiques mais elles ne sont pas féroces, et c'est déjà beaucoup. C’est plutôt le faible niveau de la France qui reçoit beaucoup de commentaires, même s’il a progressé en demi-finale, plutôt que Mbappé » a-t-il déclaré à RMC Sport.