Euro 2024 : Mbappé fait peur, il répond cash

Alexis Brunet

Mardi soir, l’équipe de France affrontera l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2024. Un gros combat attend les Bleus, car les protégés de Luis de la Fuente font forte impression depuis le début de la compétition. Pour atteindre la finale, les Français compteront notamment sur Kylian Mbappé, qui ne fait pas peur aux Espagnols, à commencer par Dani Olmo.

L’équipe de France n’impressionne pas par le jeu, mais Didier Deschamps semble tout de même avoir trouvé la bonne formule. Une nouvelle fois, les Bleus sont qualifiés pour les demi-finales d’une grande compétition. Ils affronteront mardi soir l’Espagne, pour espérer atteindre une nouvelle finale.

Dani Olmo n’a pas peur de Mbappé

Face à l’Espagne, l’équipe de France espère que Kylian Mbappé sera en grande forme pour essayer de faire basculer la rencontre. Pour le moment, le champion du monde 2018 ne réalise pas une très grande compétition. Il ne fait d’ailleurs pas peur aux Espagnols, comme l’a affirmé Dani Olmo lors d’un entretien à Mundo Deportivo . « Non, non (Kylian Mbappé ne fait pas peur). La France est une très bonne équipe, qui a atteint les demi-finales par ses propres moyens et sans surprise. Nous savons ce que ses joueurs peuvent faire. Nous devons nous pencher sur la qualité technique individuelle des joueurs en attaque, mais en général, je pense que nous devons nous concentrer sur ce que nous faisons. Nous sommes dans une très bonne dynamique, nous nous débrouillons bien, nous jouons très bien, alors nous devons continuer. »

« Ce sera un grand match de demi-finale de l'Euro »