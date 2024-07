Euro 2024 : Mbappé est épuisé, la raison est surprenante !

Arnaud De Kanel

Méconaissable lors de la rencontre face au Portugal, Kylian Mbappé donne l'impression d'être très emprunté physiquement. L'attaquant des Bleus n'arrive pas à peser dans le jeu, et cela peut s'expliquer par plusieurs raisons, dont une assez surprenante. En effet, Le Parisien nous apprend ce dimanche que la situation politique dans laquelle est plongée la France le perturberait.

Kylian Mbappé vit un Euro compliqué. Victime d'une fracture du nez lors du premier match face à l'Autriche, le capitaine de l'équipe de France avait manqué le choc face aux Pays-Bas, mais il a pris part à toutes les rencontres depuis. Malgré tout, il peine à faire la différence.

Mbappé perturbé... par la politique !

Les performances de Kylian Mbappé en Allemagne sont vivement critiquées. Dans son édition dominicale, Le Parisien apporte des explications. D'après les informations du quotidien, le nouvel attaquant du Real Madrid serait d'une part épuisé mentalement par son conflit avec la direction du PSG, mais ce n'est pas tout. En effet, il est indiqué que la situation politique de la France prendrait beaucoup de place dans son esprit. Son masque le dérangerait également, notamment pour respirer, et il estimerait que sa préparation n'a pas été idéale en raison d'un coup reçu au genou avant le début du tournoi. Mbappé parviendra-t-il à se relever ? Les signaux envoyés à l'entrainement sont inquiétants, où il se montre sans ressources. Dans ce moment dur, il peut compter sur le soutien indéfectible de son sélectionneur.

Deschamps ne le lâche pas