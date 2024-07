Euro 2024 : Griezmann lâche une punchline sur les réseaux

Alexis Brunet

Vendredi soir, l’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Euro 2024. Pour venir à bout du Portugal, les Bleus ont eu besoin d’aller jusqu’aux tirs au but. Un tel scénario pourrait se reproduire au tour suivant face à l’Espagne, et donc les partenaires de Kylian Mbappé ont de nouveau travaillé l’exercice. Cela a été divulgué par un média, images à l’appui, et Antoine Griezmann s’en est amusé.

Vendredi soir, la France et le Portugal se sont séparés au bout de la nuit. Aucune des deux équipes n’a réussi à trouver la faille dans le temps réglementaire ni en prolongations, et donc une séance de tirs au but s’est alors imposée. Les Bleus en sont sortis vainqueurs, grâce à la tentative manquée de João Félix.

Les Bleus travaillent les tirs au but

Après être allé jusqu’aux tirs au but face au Portugal, un tel scénario pourrait se reproduire contre l’Espagne. Dans ce sens, les Bleus ont donc encore une fois travaillé l’exercice à l’entraînement. RMC Sport a alors diffusé une vidéo dans laquelle on voit les partenaires de Kylian Mbappé au travail, avec comme légende : « Comment les Bleus travaillent les tirs au but ».

Bah super ! Merci pour l'info ! — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 6, 2024

Griezmann s’amuse de cette information