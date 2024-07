Euro 2024 : Un joueur de Deschamps fait une grosse mise au point

Jean de Teyssière

L'équipe de France est demi-finale de l'Euro ! Une équipe qui ne procure pas beaucoup d'émotions sur le terrain avec, on le rappelle, aucun but marqué dans le jeu. Le meilleur buteur français s'appelle « contre-son-camp », suivi de Kylian Mbappé (1 but). Mais la défense française est également très solide, avec notamment un William Saliba taille patron.

L'équipe de France est un groupe qui vit bien. La joie illustrée après la victoire française lors des tirs au but face au Portugal vendredi soir a montré un groupe uni. Une union qui se traduit jusque sur les réseaux sociaux.

Saliba, patron de la défense française

Si l'équipe de France a pu accéder à la demi-finale de l'Euro 2024, c'est en très grande partie grâce à la défense Upamecano-Saliba, tout simplement intraitable. Aucun but encaissé dans le jeu, seul un but sur penalty a été concédé par les Bleus. Au départ pressenti pour être sur le banc et Ibrahima Konaté sur la pelouse, William Saliba montre à Didier Deschamps que son choix était le bon.

«Saliba est tellement bon et c'est mon frère»