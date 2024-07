Euro 2024 : Le dernier carré approche, tout savoir sur cette journée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après la qualification de l’équipe de France et de l’Espagne pour la première demi-finale de cet Euro 2024, l’Angleterre et la Suisse s’affrontent en quart de finale ce samedi à 18h. Très décevants, les Three Lions vont devoir hausser leur niveau de jeu face à une « Nati » séduisante. Idem pour les Pays-Bas face à la Turquie à 21h. Les « Oranje » ont l’occasion de revenir sur le devant de la scène, mais devront se hisser à la hauteur de l’événement. Présentation.

L’Euro 2024 approche peu à peu de son terme. Ce samedi, les derniers quarts de finale vont se dérouler à 18h et 21h. Une question subsiste, qui de l’Angleterre, de la Suisse, des Pays-Bas, ou encore de la Turquie atteindra la finale de ce tournoi ? Forcément, sur le papier, cette partie de tableau semble clairement inférieure à l’autre où figurait l’Allemagne, l’Espagne, la France et le Portugal. Néanmoins, ces quatre nations ont montré de très belles choses depuis le début de la compétition.



Cela vaut surtout pour la Suisse et la Turquie. Car de l’autre côté, les Pays-Bas, mais surtout l’Angleterre ont nettement déçu. Considérés comme le grand favori à la victoire finale, les Three Lions n’ont pas assumé leur statut pour le moment.

Euro 2024 : Grand favori, l’Angleterre a soif de revanche ! https://t.co/vMCOwJVVk1 pic.twitter.com/wu0ChIXJCd — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

L’Angleterre en difficulté face à la Suisse ?

Ainsi, la formation de Gareth Southgate doit clairement franchir un cap sur ce tournoi. Ce dernier le sait, les siens n’ont pas le droit à l’erreur, et doivent assumer leur supériorité face à la Suisse ce samedi. « Les attentes sont énormes. Mais je tiens à rappeler que l’Angleterre n’a joué que deux finales dans son histoire, et jamais sur sol étranger. Ceci dit, nous sommes parfaitement préparés, prêts pour ce match contre la Suisse qui mérite un immense respect pour son parcours dans ce tournoi. Nous avons joué quatre rencontres contre des adversaires qui nous ont rendu la vie dure. On voit aussi que les autres favoris peuvent être aussi à la peine. Mais je peux vous assurer que les joueurs performent vraiment à l’entraînement » , a lâché le sélectionneur anglais en conférence de presse.



Après un succès acquis dans la douleur face à la Slovénie en 8ème de finale (2-1), l’Angleterre a l’occasion d’atteindre le dernier carré de cet Euro. Mais c’est sans compter sur la Suisse qui a parfaitement maîtrisé sa partition face à l’Italie lors du match précédent (2-0). La formation de Murat Yakin a dompté les tenants du titre avec froideur, et pourrait créer un nouvel exploit face aux finalistes de 2021...

Euro 2024 : Les Pays-Bas de retour au sommet ? https://t.co/oqafmUJyWY pic.twitter.com/GsHuEPHeXa — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Les Pays-Bas doivent se méfier de la Turquie