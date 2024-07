Euro 2024 : Compos probables, enjeux, diffusion TV et horaire... Toutes les infos sur Espagne - Allemagne

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, l’Allemagne accueille l’Espagne du côté de la MHPArena de Stuttgart, dans ce qui est certainement l’un des plus gros chocs du tournoi. Les deux plus belles équipes de cet Euro 2024 vont donc se rencontrer, et si la « Roja » paraît légèrement favorite, la Mannschaft sera portée par son public. Présentation.

Le plus beau duel de cet Euro 2024 se déroulera ce vendredi à Stuttgart. Clairement, ce duel entre l’Espagne et l’Allemagne ressemble franchement à une finale avant l’heure. Si la « Roja » a remporté l’intégralité de ses rencontres depuis le début du tournoi, l’Allemagne a également retrouvé des couleurs, et sera portée par son public, laissant place à une certaine indécision quant à l’issue finale de la rencontre…



Pour rappel, le vainqueur de ce quart de finale affrontera le Portugal ou la France en demi-finale.

Les compositions probables

Composition probable de l’Espagne : Simon - Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella - Pedri, Rodri, Ruiz - Yamal, Morata (c), Nico Williams



Composition probable de l’Allemagne : Neuer - Kimmich, Rüdiger (ou Schlotterbeck), Tah, Raum - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan (c), Wirtz - Havertz (ou Füllkrug)

Les joueurs à suivre : Lamine Yamal et Jamal Musiala

Pour une fois, la rédaction du 10sport se permet une exception. Ainsi, ce ne sera pas un mais bien deux joueurs qu’il faudra suivre avec attention. Le duel entre Lamine Yamal du côté de l’Espagne et Jamal Musiala pour l’Allemagne, sera l’une des clés de ce choc absolu. La Roja et la Mannschaft disposent toutes deux de cracks capables de vous faire basculer une rencontre sur une prisse de balle, sur une action de génie. Qui du prodige du FC Barcelone ou du génial dribbleur du Bayern Munich se montrera à son avantage ce vendredi à Stuttgart ?

Où et quand voir le match ?