Euro 2024 : Les pleurs de Cristiano Ronaldo ne passent pas !

Cristiano Ronaldo n’a pas été la star du 1/8ème de finale opposant le Portugal à la Slovénie à cet Euro 2024. Le quintuple Ballon d’or a manqué son penalty en prolongation et n’a pas pu éviter une séance de tirs au but. Après ses larmes, Ronaldo a été recadré de manière virulente par Daniel Riolo.

Le Portugal a dû batailler pour venir à bout de la Slovénie en 1/8ème de finale de l’Euro mardi soir. Cristiano Ronaldo en doit d’ailleurs une belle au gardien de la Seleçao , à savoir Diogo Costa, qui s’est distingué en repoussant trois tentatives des coéquipiers de Jan Oblak pendant la séance de tirs au but (0-0 puis 3-0). CR7 aurait pu éviter ladite séance, mais a échoué en prolongations.

«J'aurais pu donner un avantage à la Seleção, je n'ai pas pu»

En effet, Cristiano Ronaldo a bénéficié du moyen de donner l’avantage au Portugal à la 105ème minute de jeu, soit au milieu de la prolongation. Cependant, CR7 a manqué son penalty, un exercice qu’il maîtrise pourtant. Son raté a engendré les larmes du quintuple Ballon d’or qu’il a expliqué à Sport TV. « La tristesse initiale et la joie finale, c'est ce que donne le football, des moments inexplicables, c'est ce qui se passe. J'aurais pu donner un avantage à la Seleção, je n'ai pas pu. Pendant l'année je n'ai pas raté une seule fois et, quand j'en avais le plus besoin, Oblak l’a repoussé. C'est un sentiment de tristesse et de joie à la fois, mais le plus important c'est la qualification, l'équipe l'a méritée. La Slovénie a passé presque tout son temps à défendre, félicitations à l'équipe, en particulier à notre gardien qui a réalisé trois bons arrêts ».

«J'étais déprimé et j'étais triste parce que l'équipe en avait besoin»

Cristiano Ronaldo ne s’est pas arrêté à cela. À la télévision portugaise, l’attaquant star de la Seleçao a avoué avoir été déprimé par son raté afin de justifier son état émotionnel. « Même les gens les plus forts ont leurs jours, j'étais déprimé et j'étais triste parce que l'équipe en avait besoin... Je ne peux pas, j'en parlerai plus tard, je parlerai plus tard ».

