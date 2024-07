Euro 2024 : Compos probables, enjeux, diffusion TV et horaire... Toutes les infos sur Portugal - Slovénie

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi soir (21h), le Portugal affronte la Slovénie en 8ème de finale de l’Euro. Les Portugais, annoncés comme l’un des grands favoris du tournoi, ont encore tout à prouver. Le combat face aux Slovènes s’annonce important, mais les hommes de Roberto Martinez, organisés derrière leur mythique capitaine Cristiano Ronaldo, ont toutes les raisons d’y croire. Présentation.

Le Portugal a rendez-vous avec sa revanche. Les champions d’Europe 2016 avaient quitté l’édition 2021 avec une défaite très frustrante contre la Belgique en 8ème, et vont chercher à se hisser jusqu’au quarts de finales. Mais pour cela, il faudra passer outre la Slovénie, qui n’a pas démérité sur cet Euro 2024.



Engagés dans le Groupe C, les Slovènes ont réussi à terminer troisièmes. Les partenaires de Benjamin Sesko peuvent croire à un exploit ce lundi soir, eux qui n’ont tout de même pas réussi à remporter le moindre match sur cet Euro. Avec trois matchs nuls au compteur, la Slovénie a néanmoins prouvé qu’elle était solide, et cette rencontre sera loin d’être une promenade de santé pour le Portugal.



Le vainqueur de ce match affrontera la France ou la Belgique en quarts de finale.

Les compositions probables

Composition probable du Portugal : Diogo Costa - João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes - Vitinha, João Palhinha, Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo (c), Leão



Composition probable de la Slovénie : Oblak (c) - Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec - Stojanović, Cerin, Elsnik, Mlakar - Šporar, Šeško

Le joueur à suivre : Pepe

Si Cristiano Ronaldo monopolise forcément l’attention du côté de cette équipe du Portugal, Pepe doit également être évoqué. Car à 41 ans, le défenseur central du FC Porto affiche toujours un niveau de performance incroyable. Véritable taulier de la « Seleção Das Quinas », l’ancien leader du Real Madrid devra contenir les occasions de la Slovénie ce lundi soir. Pepe brille toujours, et permet au Portugal de conserver une assise défensive prononcée, et nul doute que la formation de Roberto Martinez aura besoin d’une arrière-garde compétente afin d’éviter une mauvaise surprise...

Où et quand voir le match ?