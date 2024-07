France - Portugal : Le pari incroyable de Deschamps avec Barcola !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La France est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2024 après sa victoire lors des tirs au but face au Portugal vendredi soir. Les 5 hommes choisis par Didier Deschamps ont été parfaits puisqu'ils ont tous réussi leur tentative et parmi eux, deux ont effectué une grande première dans cet exercice. C'est donc un choix osé qui a fini par payer et qui va leur permettre de défier la Roja mardi prochain.

Si certains de ses choix sont critiqués depuis le début de la compétition, Didier Deschamps a prouvé qu'il avait de bonnes idées en tête. Théo Hernandez était placé en cinquième place parmi les tireurs et a offert la victoire aux Bleus. Avant lui, deux autres joueurs ont réussi à s'imposer face à Diogo Costa pour leur tout premier essai : Bradley Barcola et Jules Koundé.

Une première bien réussie pour Barcola et Koundé

Didier Deschamps avait peut-être d'autres plans en tête avant cette éventuelle séance de tirs au but. Le sélectionneur des Bleus a fait appel à Jules Koundé et à Bradley Barcola notamment pour affronter le Portugal. D'après les informations d' Opta , la base de données statistiques, il s'agissait de leur tout premier penalty au cours de leur carrière professionnelle. C'est dire si le défi était de taille.

Giroud aurait dû tirer