Cristiano Ronaldo, OM… Le geste inattendu de Kylian Mbappé !

Ce vendredi, l'Equipe de France affronte le Portugal en quart de finale de l'édition 2024 de l'Euro. Les deux équipes, qui n'ont pas forcément montré un football étincelant ces derniers temps, attendent ce choc avec impatience. De belles histoires pourraient s'écrire, comme c'est déjà le cas avant la rencontre. En effet, Kylian Mbappé a décidé d'inviter un ancien joueur de l'OM qui avait fait un joli geste pour lui quand il était enfant.

C'est déjà la belle histoire que l'on pourra retenir de ce match entre la France et le Portugal ce vendredi soir (21h). Ancien joueur de l'OM où il a passé une grande partie de sa carrière, Jean-Charles de Bono a permis au jeune Kylian Mbappé à 10 ans de rencontrer son idole Cristiano Ronaldo. A l'époque, il était consultant pour OMTV et était présent dans l'enceinte du stade pour ce match entre l'OM et le Real Madrid en Ligue des champions, le 8 décembre 2009. La rencontre a pu avoir lieu.

Mbappé en pleurs pour Ronaldo !

Ce jour-là, le Real Madrid s'imposait face à l'OM au Vélodrome sous les yeux du jeune Kylian Mbappé, 10 ans, présent dans les tribunes avec sa mère Fayza Lamari. L'attaquant français, grand fan de Cristiano Ronaldo, fond en larmes quand celui-ci ne le voit pas. Jean-Charles de Bono l'aperçoit et décide de le prendre avec lui en zone mixte pour organiser la rencontre entre Mbappé et Ronaldo. Visiblement, ce souvenir d'enfance n'a jamais quitté la tête de l'attaquant qui a pris une grande décision quand il a su que l'affiche des quarts de finale opposait le Portugal à la France !

Mbappé invite son héros