Euro 2024 : Compos probables, enjeux, diffusion TV et horaire... Toutes les infos sur Autriche - Turquie

Ce mardi soir, l’Autriche affronte la Turquie à l’occasion du dernier 8ème de finale de cet Euro 2024. Les Autrichiens ont terminé devant la France à l’issue du Groupe D du premier tour, et doivent désormais confirmer leur belle montée en puissance face à la Turquie, qui de son côté s’est fait peur. Présentation.

Les 8èmes de finales de cet Euro 2024 touchent à leur fin. Ce mardi soir à Leipzig, l’Autriche et la Turquie vont croiser le fer. Deux nations surprenantes depuis le début de la compétition, surtout pour la formation de Ralf Rangnick, qui, après avoir perdu contre la France lors du premier match (0-1), a enchaîné avec deux victoires face à la Pologne et aux Pays-Bas. En confiance, les Autrichiens devront toutefois se méfier d’une équipe de Turquie pleine de ressources.



Après une victoire inaugurale contre la Géorgie (1-3), la Turquie s’est complètement manquée face au Portugal (3-0). Néanmoins, les hommes de Vincenzo Montella n’ont pas laissé place au doute pour leur dernière rencontre du Groupe F, et se sont imposés sur le fil face à la République Tchèque (1-2). Afin de retrouver les sommets, la Turquie va devoir hausser le ton contre une équipe d’Autriche bien en place, et ne devra surtout pas commettre d’erreurs...

Les compositions probables

Gros coup dur pour la Turquie, Vincenzo Montella devra se passer de Samet Akaydin et surtout d’Hakan Çalhanoglu, tous deux suspendus. L'Autriche devra quant à elle se passer de Patrick Wimmer.



Composition probable de l’Autriche : Pentz - Posch, Danso (ou Wöber), Lienhart, Mwene - Seiwald, Grillitsch - Laimer, Baumgartner, Sabitzer (c) - Arnautovic



Composition probable de la Turquie : Günok - Müldür, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Yüksek, Ayhan - Yildiz, Güler, Yilmaz - Tosun

Le joueur à suivre : Ferdi Kadioglu

Très convoité sur ce mercato estival, le latéral gauche du Fenerbahçe a pour le moment livré de belles prestations avec la Turquie sans briller pour autant. Alors que le léger point faible de la défense autrichienne se situe sans doute au niveau de son arrière latéral droit, les montées très offensives de Ferdi Kadioglu seront à surveiller sur cette rencontre. Droitier, le joueur de 24 ans pourrait faire exploser l’arrière-garde de l’Autriche ce mardi soir.

Où et quand voir le match ?