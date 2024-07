Euro 2024 : Compos probables, enjeux, diffusion TV et horaire... Toutes les infos sur Roumanie - Pays-Bas

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi (18h), une belle surprise de cet Euro en la personne de la Roumanie affronte les Pays-Bas. Engagés au sein du groupe de l’équipe de France, les Néerlandais n’ont clairement pas convaincu, et devront hausser leur niveau de jeu afin d’espérer se hisser en quart de finale. Néanmoins, les hommes de Ronald Koeman ne manquent pas de ressources offensives. Présentation.

Ce soir, les deux derniers 8èmes de finales vont avoir lieu. Les deux premières nations à croiser le fer seront la Roumanie et les Pays-Bas. Les Roumains ont bluffé tous les observateurs d’entrée de jeu en giflant l’Ukraine (3-0), le tout en proposant un football très offensif. Mais derrière, la Roumanie s’est quelque peu écroulée avec une défaite et un match nul. Avec quatre points, la formation d’Edward Iordanescu a cependant réussi l’exploit de terminer à la première place du Groupe E, et va désormais tenter d’écrire l’histoire face aux Pays-Bas.



De leurs côtés, les « Oranje » ont beaucoup déçu. Car après une victoire inaugurale contre la Pologne (1-2), les Pays-Bas ont enchaîné avec un match nul face à l’équipe de France (0-0), et surtout avec une défaite inquiétante contre l’Autriche (2-3). Pas le meilleur moyen d’engranger de la confiance avant d’aborder ce 8ème de finale, même si l’équipe de Ronald Koeman aura donc à cœur de faire bien mieux ce mardi à Munich...

Les compositions probables

Composition probable de la Roumanie : Niță - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Sorescu - M. Marin - Man, R. Marin, Stanciu (c), Mihăilă - Draguş



Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen - Dumfries, De Vrij, Van Dijk (c), Aké - Schouten, Reijnders, Xavi Simons - Frimpong, Depay, Gakpo

Le joueur à suivre : Virgil Van Djik

Auteur d’une prestation très compliquée lors de la déroute des Pays-Bas face à l’Autriche (2-3), le capitaine des Oranje devra hausser le ton ce mardi face à la Roumanie. Car si les hommes de Ronald Koeman devraient dominer la possession du cuir, gare aux contre-attaques roumaines sur ce match. Virgil Van Djik, si dominateur avec Liverpool, doit se muer en véritable leader afin que les Pays-Bas retrouvent une chance d’aller loin sur cet Euro 2024.

Où et quand voir le match ?