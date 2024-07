Euro 2024 : Cristiano Ronaldo se fait voler la vedette ?

Thomas Bourseau

Vitinha est sans contestation possible l’une des grandes satisfactions de la saison du PSG, mais pas seulement. Depuis le début de l’Euro, le milieu de terrain parisien est une bénédiction pour le Portugal aux yeux de Benjamin Moukandjo qui affirme qu’il est le meilleur joueur de ses compatriotes dont Cristiano Ronaldo.

Certes, Vitinha n’a pas inscrit de but ou délivré de passe décisive depuis l’entrée en lice du Portugal pour cet Euro 2024 en Allemagne. Néanmoins, celui qui a été élu meilleur joueur de la saison du PSG par l’éditorialiste de RMC Daniel Riolo pour l’After Foot dernièrement, impressionne les observateurs de la Seleçao .

«C’est le meilleur Portugais et l’un des meilleurs joueurs tout court dans cet Euro 2024»

Alors que la sélection portugaise compte dans ses rangs Rafael Leao, Bernardo Silva ou encore et surtout Cristiano Ronaldo, Vitinha les surclasse tous depuis le début de l’Euro si l’on en croit les propos énoncés par Benjamin Moukandjo. « C’est le meilleur Portugais et l’un des meilleurs joueurs tout court dans cet Euro 2024. C’est le joueur qui manquait au Portugal au milieu. La sélection a un milieu très créatif depuis longtemps. Vitinha est tout à fait dans ce style-là. Mais la différence avec les autres, c’est son activité débordante dans l’entrejeu. Il déclenche le pressing ».

Euro 2024 : La nouvelle surprise de Deschamps https://t.co/K4nN9viQ1B pic.twitter.com/40Q1Lg3kZW — le10sport (@le10sport) July 1, 2024

«L’équilibre qu’il apporte a manqué lorsqu’il a été mis au repos pour la défaite surprise face à la Géorgie»