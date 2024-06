Cristiano Ronaldo a réalisé son rêve !

Thomas Bourseau

Du haut de ses 39 ans, Cristiano Ronaldo est l’une des références du football du XXIème siècle. De quoi inspirer bien des jeunes talents dont Khvicha Kvaratskhelia qui l’idolâtre tout simplement. D’ailleurs, son rêve avoué de le rencontrer et de repartir avec son maillot a été exaucé après Portugal - Géorgie (0-2).

Cristiano Ronaldo est l’idole d’un grand nombre de jeunes footballeurs d’aujourd’hui. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé ou de Vinicius Jr, mais pas seulement. De passage à Tbilissi en 2013 pour l’inauguration d’une académie de football, CR7 avait croisé un certain Khvicha Kvaratskhelia, actuellement âgé de 23 ans et star de la sélection géorgienne. Avant la rencontre remportée par la Géorgie face au Portugal mercredi (2-0) pour le compte du dernier match de poule du groupe F, Kvaratskhelia déclarait sa flamme à Cristiano Ronaldo et ce, de manière ouverte et publique.

«J’espère repartir avec le maillot de Cristiano Ronaldo»

« Ronaldo était mon idole. Je suis heureux de pouvoir le rencontrer sur le terrain. Je rêvais de le rencontrer en face à face. J’espère repartir avec le maillot de Cristiano Ronaldo. J’espère vraiment qu'il me le donnera » . a confié Khvicha Kvaratskhelia en conférence de presse mardi. Le meilleur buteur de l’histoire de l’Euro a réalisé le rêve de l’ailier du Napoli, buteur du soir mercredi, en lui offrant son maillot porté.

Khvicha Kvaratskhelia got Cristiano Ronaldo's shirt 👕#BBCEuros #EURO2024 pic.twitter.com/fZiThQrIvc — Match of the Day (@BBCMOTD) June 27, 2024

