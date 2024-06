Euro 2024 : En feu, Cristiano Ronaldo écrit l'histoire et fait oublier Messi

La rédaction

Parmi les légendes du football qui disputent peut-être leur dernier Euro, on retrouve Cristiano Ronaldo. Pour le moment, l’attaquant portugais connaît un début de tournoi parfait, puisque le Portugal a remporté deux victoires lors de ses deux premiers matchs. Pour l’ancien joueur du Real Madrid, le succès acquis face à la Turquie ce samedi (3-0) avait une saveur toute particulière : le quintuple Ballon d’Or a fait tomber un nouveau record, devenant le meilleur passeur de l’histoire de l’Euro.

Cristiano Ronaldo doit certainement être plus motivé que jamais, et cela se voit. À 39 ans, le joueur passé par la Juventus joue probablement son dernier Euro avec le Portugal. Fer de lance de l’attaque de la Seleção depuis une vingtaine d’année, celui qui a remporté la compétition en 2016 vient de définitivement inscrire son nom dans la légende du tournoi. Passeur décisif pour Bruno Fernandes sur le troisième but inscrit par les Portugais contre la Turquie ce samedi (3-0), le joueur d’Al-Nassr est devenu le meilleur passeur décisif de l’histoire de l’Euro.

Euro 2024 : Cristiano Ronaldo se lâche sur les réseaux sociaux ! https://t.co/QLqQGtCfIu pic.twitter.com/YORYoUef8Q — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

Cristiano Ronaldo fait tomber un nouveau record

Auteur d’une passe décisive particulièrement altruiste pour Bruno Fernandes contre la Turquie ce samedi, Cristiano Ronaldo a avant tout permis au Portugal de marquer son troisième but de la partie. Mais le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions a aussi établi le record du nombre de passes décisives à l’Euro. Grâce à cette offrande, le Portugais en est désormais à 7 assists dans la compétition. Soit maintenant une de plus que Karel Poborský, qui était parvenu à distribuer 6 caviars avec la République Tchèque au cours des éditions 1996, 2000 et 2004.

