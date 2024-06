«Je m’y attendais», Thierry Henry se lâche sur le feuilleton Mbappé !

Thomas Bourseau

Le rêve olympique de Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois envolé en fumée comme ce fut le cas à Tokyo en 2021. Mbappé a été bloqué par son nouveau club : le Real Madrid. Pourtant, Thierry Henry y a cru, même si c’était un infime espoir.

Thierry Henry est sélectionneur de l’équipe de France Espoirs depuis août dernier, un an donc avant le début des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le champion du monde 98 va tenter de mener la sélection olympique masculine à l’or comme il le révélait en interview pour Prime Video. Et pendant un temps, Henry pensait pouvoir compter sur Kylian Mbappé qui n’a jamais caché sa volonté de disputer les JO.

«Vu qu'on m'avait dit non, c'était assez clair»

Cependant, le Real Madrid avait annoncé la couleur à la Fédération française de football par le biais d’un communiqué dès le mois de février. Et alors que Kylian Mbappé s’est engagé en faveur de la Casa Blanca, tout était perdu pour Thierry Henry qui a fait le point sur la question à Eurosport . « Il y a toujours de l'espoir, même si on m'avait dit non. On ne sait jamais ce qu'il se passe dans la vie. A 99,9%, il reste toujours 0,1% pour arriver à 100%, donc… Néanmoins, vu qu'on m'avait dit non, c'était assez clair ».

Mbappé - JO 2024: Thierry Henry est finalement aux anges ? https://t.co/Jc4oIxEQlb pic.twitter.com/MAvGIR5zCr — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

Henry s’y attendait pour Mbappé : «Je ne peux pas être frustré»