Mercato - PSG : Ethan Mbappé a choisi son club, il va retrouver son frère ?

Comme attendu, Ethan Mbappé s'est engagé avec le LOSC alors que son contrat au PSG était arrivé à son terme. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un joueur formé à Paris rejoint les Dogues. Plusieurs d'entre eux ont même brillé à l'image de Mike Maignan et Jonathan Ikoné qui sont devenus internationaux français. Suffisant pour imaginer Ethan Mbappé rejoindre son frère avec les Bleus à l'avenir ?

En fin de contrat avec le PSG, Ethan Mbappé a quitté le club de la capitale, comme son grand frère. Mais les deux n'évolueront pas dans le même club puisque Kylian Mbappé s'est engagé avec le Real Madrid, tandis que le jeune milieu de terrain a rejoint le LOSC. « Le LOSC est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Ethan Mbappé (17 ans) avec les Dogues. Le milieu de terrain français a paraphé ce jour un engagement de 3 saisons avec le club lillois », explique le club lillois par le biais d'un communiqué. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Ethan Mbappé était convoité par des clubs espagnols en plus du LOSC. Et s'il a choisit le club lillois, c'est peut-être bien parce qu'il a été influencé par d'autres anciens Parisiens.

Comme Maignan et Ikoné, Mbappé fonce vers l'équipe de France en signant au LOSC

En effet, ce n'est pas la première fois qu'un joueur formé au PSG signe au LOSC, et généralement, c'est une réussite. L'exemple le plus criant est évidemment Mike Maignan. Arrivé en 2015 alors qu'il n'avait pas encore disputé la moindre rencontre en professionnel et qu'il avait 20 ans, le jeune portier s'est rapidement imposé comme un titulaire, devenant même l'un des pions essentiel du titre en 2021 avant de rejoindre l'AC Milan en 2021 et de succéder à Hugo Lloris dans les buts de l'équipe de France. Un autre jeune formé au PSG est devenu international français après sa signature au LOSC. Il s'agit de Jonathan Ikoné. Lui aussi champion de France, il quitte les Dogues en décembre 2021 pour la Fiorentina et compte 4 sélections en Bleus. Fodé Ballo-Touré et Timothy Weah sont également devenus internationaux respectivement avec le Sénégal et les Etats-Unis. Par conséquent, si Ethan Mbappé suit ces exemples, il pourrait bien retrouver son grand frère Kylian en équipe de France.

«Lille était la meilleure option pour moi»