Transferts : Le PSG veut signer le «nouveau Neymar» !

Pierrick Levallet

En quête de renforts offensifs pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG pourrait miser sur la jeunesse sur le mercato. Le club de la capitale aurait notamment des vues sur Lamine Yamal, qui a fait sensation avec le FC Barcelone et qui flambe avec l'Espagne dans cet Euro 2024. Fabian Ruiz a d'ailleurs rapproché le phénomène de 16 ans à un certain Neymar.

Le PSG aurait prévu de se montrer très actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale souhaite notamment recruter dans le secteur offensif pour remplacer Kylian Mbappé. De nombreux noms ont ainsi été annoncés du côté de la formation parisienne, de Victor Osimhen à Kingsley Coman en passant par Khvicha Kvaratskhelia, Marcus Rashford ou encore Nico Williams.

Mercato - PSG : Une opération XXL pour oublier Mbappé ? https://t.co/t0iNHXAxdl pic.twitter.com/K1F4s2iLgU — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

Le PSG garde un oeil sur Lamine Yamal

Le PSG aurait aussi des vues sur Lamine Yamal. Du haut de ses 16 ans, le crack fait sensation avec le FC Barcelone et l’Espagne dans cet Euro 2024. Les Rouge-et-Bleu seraient tombés sous son charme. D’ailleurs, Fabian Ruiz estime que le phénomène espagnol partage de nombreuses qualités avec un certain Neymar.

«Lamine fait à 16 ans ce que Neymar faisait au même âge»