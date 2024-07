Mercato : L’OM boucle un transfert… grâce à une énorme polémique ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM devrait une nouvelle fois dynamiter le mercato. Deux joueurs ont déjà signé, à savoir Ismaël Koné et Lilian Brassier, mais c'est encore loin d'être terminé. Et pour cause, Roberto De Zerbi espère notamment renforcer son secteur offensif. C'est ainsi que la piste menant à Mason Greenwood prend de l'ampleur. Un transfert qui n'aurait jamais été possible sans l'énorme polémique dans laquelle l'Anglais a été impliqué.

Après avoir obtenu la signature de de Roberto De Zerbi, l'OM a décidé d'accélérer sur son mercato. C'est ainsi que deux joueurs ont déjà rejoint la cité phocéenne à savoir Ismaël Koné et Lilian Brassier qui ont respectivement signé en provenance de Watford et Brest. Mais bien évidemment, Pablo Longoria et Medhi Benatia ne vont pas s'arrêter en si bon chemin et ont désigné leur priorité pour la suite du mercato, à savoir recruter un gaucher offensif. Et une piste prend de l'ampleur.

L'OM accélère pour Greenwood

Il s'agit de celle menant à Mason Greenwood. L'ailier anglais sort d'une très belle saison en prêt à Getafe et Manchester United ne compte plus sur lui, ce qui n'empêche toutefois pas les Red Devils de réclamer 40M€. La presse italienne assure même que l'OM a dégainé une première offre de plus de 20M€. Selon les informations de La Provence , c'est toutefois inexact puisque le club phocéen n'aurait pas encore franchi ce cap mais a toutefois noué un premier lien avec l'entourage de Mason Greenwood, qui se serait montré réceptif à l'intérêt marseillais. L'OM tentera donc de négocier le prix du transfert avec Manchester United.

Sans polémique, l'OM n'aurait jamais pu envisager un tel transfert