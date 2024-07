Mercato : L’OM va accélérer dans ce dossier brûlant !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir passé la saison dernière en prêt à Getafe, Mason Greenwood ne sera pas conservé par Manchester United, où il ne lui reste plus qu’un an de contrat. Un profil très apprécié par l’OM, qui en a fait sa priorité pour le couloir droit de son attaque. Un dossier dans lequel les dirigeants marseillais devraient passer à la vitesse supérieure.

L’OM a accéléré sur son mercato ces derniers jours. Comme attendu, les arrivées d’Ismaël Koné (22 ans) et de Lilian Brassier (24 ans) ont été officialisées par le club. Le premier a été recruté en provenance de Watford dans le cadre d’un transfert estimé à 12M€ hors bonus. Le deuxième a quitté Brest et s’est engagé avec l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat aux alentours des 12M€ également.

Mercato - OM : Trois départs sont annoncés en direct ? https://t.co/BsDLwGUabW pic.twitter.com/ETcZLCh21u — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

L’OM insiste pour Carboni et Greenwood

Deux arrivées qui seront loin d’être les dernières et comme indiqué par le journaliste de Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio, l’OM avance dans les dossiers Valentin Carboni et Mason Greenwood. Les contacts se sont intensifiés avec l’Inter Milan pour le milieu offensif âgé de 19 ans, tandis qu'une offre, supérieure à celle de la Lazio, a été formulée auprès de Manchester United pour l’ailier âgé de 22 ans. Selon Manchester United Forever , elle serait de 25M€, plus 5M€ de bonus.

L’OM va passer à la vitesse supérieure pour Greenwood