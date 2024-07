Mercato : L’OM dégaine une offre de 30M€ !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir annoncé les arrivées d’Ismaël Koné et Lilian Brassier, l’OM continue d’être très actif sur le mercato. La direction olympienne est notamment annoncée sur la piste de Mason Greenwood, dont Manchester United souhaite se séparer. Une offre de 30M€ bonus compris aurait même été formulée afin de s’attacher les services de l’ailier anglais.

Mercredi, l’OM a officialisé sa deuxième recrue estivale en la personne de Lilian Brassier, après avoir annoncé l’arrivée d’Ismaël Koné. C’est désormais le secteur offensif qui pourrait voir un renfort débarquer prochainement. En ce sens, deux noms reviennent avec insistance ces derniers jours, ceux de Valentin Carboni et Mason Greenwood.

L’OM veut Carboni et Greenwood

D’après les informations du journaliste de Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio, l’OM continuerait de discuter avec l’Inter Milan dans l’optique d’un transfert de Valentin Carboni, tandis qu’une offre, supérieure à celle de la Lazio, aurait été formulé à Manchester United pour Mason Greenwood.

Une offre de 30M€ bonus compris envoyée à Manchester United