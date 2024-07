Mercato : Transfert à 5M€, un chantier colossal commence pour l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif sur le mercato, l'OM a notamment réussi à se séparer de plusieurs joueurs qui n'entraient pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Et ce n'est probablement pas terminé. En effet, d'autres départs sont attendus, à l'image de celui de Pau Lopez qui serait sur le point de rejoindre Côme. Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées. Pablo Longoria s'est ainsi lancé dans un véritable chantier.

Dans la foulée de la signature de Roberto De Zerbi, l'OM a enchaîné les officialisations sur le mercato. Ainsi, le club phocéen tient déjà deux nouveaux joueurs à savoir Ismaël Koné et Lilian Brassier qui ont respectivement débarqué en provenance de Watford et de Brest. Mais dans le sens des départs aussi il y a eu de sacrés mouvements. En effet, l'OM a trouvé un accord avec le Genoa pour le transfert définitif de Vitinha, estimé à 16M€ hors bonus, ainsi qu'avec Everton pour Iliman Ndiaye qui s'est engagé avec Everton pour 20M€, bonus compris, seulement un an après son arrivée à l'OM. Et ce n'est pas terminé puisque Pau Lopez va s'engager avec Côme. Selon La Gazzetta dello Sport , un accord aurait même été trouvé sur la base d'un prêt avec une option d'achat de 5M€ qui sera obligatoire en cas de maintien en Serie A du club entraîné par Cesc Fabregas.

Un duel Samba/Meslier pour succéder à Lopez ?

Par conséquent, l'OM cherche un nouveau gardien de but. Un vaste chantier sur lequel s'est penché La Provence qui révèle notamment que deux Français sont suivis. Le club phocéen aurait ainsi pris des renseignements au sujet d'Illan Meslier (24 ans). Le portier de Leeds se verrait d'ailleurs très bien rejoindre Marseille cet été. Un transfert dont le montant devrait toutefois être élevé. C'est la raison pour laquelle l'OM surveillerait également la situation de Brice Samba. L'actuel capitaine du RC Lens n'a d'ailleurs pas totalement écarté l'idée d'un retour. « Ce n'est pas à l'ordre du jour en toute franchise. J'ai vu plein de choses circuler sur les réseaux sociaux je ne vais pas mentir. Après, tout le monde connait l'attachement que j'ai avec ce club que j'ai connu à l'âge de 18 ans. Ensuite on verra bien. Je ne me prends pas la tête et on verra la position de Lens vis-à-vis de moi », a confié la doublure de Mike Maignan à l'Euro lors de son passage en conférence de presse. Selon La Provence , au sein du club marseillais, on se contente pour le moment d'apprécier la sortie de Brice Samba.

Filip Jorgensen en embuscade ?