Mercato - OM : Un joueur de l’équipe de France chaud pour venir ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement à l'Euro avec l'équipe de France, Brice Samba fait l'objet de nombreuses spéculations pour son avenir, et le gardien du RC Lens est notamment annoncé dans le viseur de l'OM. Interrogé en conférence de presse, il a d'ailleurs laissé la porte ouverte au club phocéen pour un transfert cet été...

Brice Samba et le RC Lens, c'est bientôt la fin ? Le gardien de 28 ans, malgré un contrat qui court jusqu'en 2028, est annoncé sur le départ cet été, et il a fait le point sur sa situation en conférence de presse mercredi : « Tout d'abord, il me reste encore quatre ans de contrat avec Lens. J'en suis le capitaine et fier. Oui il y a eu beaucoup de chamboulement cet été, après ce sont des choses plus ou moins que l'on savait à peu près qu'il y aurait beaucoup de changement. On verra, on verra. Moi je suis concentré sur cet Euro, tout d'abord, et j'espère remporter cet Euro en tout cas. Et après on se penchera sur mon cas personnel », a indiqué Brice Samba. Mais qu'en est-il de la piste OM ?

Samba n'exclut rien avec l'OM

Il est question d'un possible retour du deuxième gardien de l'équipe de France dans son ancien club, et Samba n'exclut aucune option à ce sujet : « Un retour à l’OM ? Ce n'est pas à l'ordre du jour en toute franchise. J'ai vu plein de choses circuler sur les réseaux sociaux je ne vais pas mentir. Après, tout le monde connait l'attachement que j'ai avec ce club que j'ai connu à l'âge de 18 ans. Ensuite on verra bien. Je ne me prends pas la tête et on verra la position de Lens vis-à-vis de moi », indique le deuxième gardien de l'équipe de France.

« Je ne ferme aucune porte »