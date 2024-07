Euro 2024 : Compos probables, enjeux, diffusion TV et horaire... Toutes les infos sur Portugal - France

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, l’équipe de France a rendez-vous avec l’histoire, elle qui va affronter le Portugal à l’occasion des quarts de finale de l’Euro. Un remake de la finale de l’édition 2016 qui s’annonce déjà palpitant. Si les deux nations se sont affrontées à trois reprises depuis, ce duel entre Portugais et Français fait partie des affiches de légendes du football européen. Présentation.

Peu convaincante depuis le début de la compétition, l’équipe de France aborde son quart de finale de l’Euro 2024 dans l’indécision. Opposés au Portugal ce vendredi soir (21h), les partenaires de Kylian Mbappé ont l’occasion de réellement réaliser une performance marquante sur cette compétition. Car pour le moment, les hommes de Didier Deschamps n’impressionnent pas.



Mais face à une formation du Portugal qui laissera davantage d’espaces que les précédents adversaires de l’équipe de France, les Bleus pourront développer ce qui leur réussit le mieux sur ces dernières années, à savoir un jeu de transition létal. Avec seulement un but inscrit dans le jeu depuis le début de cet Euro, la France doit gagner en efficacité. Avec deux derniers matchs face à la Slovénie (1-0 aux t.a.b), et face à la Géorgie (défaite 0-2), le Portugal nage également en plein doute...

Euro 2024 : Mbappé envoie un message à Cristiano Ronaldo ! https://t.co/2tMymYvwDi pic.twitter.com/QeY1p82GLc — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

Les compositions probables

Du côté des Bleus, le seul et principal absent se nomme Adrien Rabiot, suspendu suite à une accumulation de cartons jaunes reçus.



Composition probable du Portugal : Diogo Costa - Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes - Vitinha, Joao Palhinha, Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo (c), Leao



Composition probable de la France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez - Tchouaméni, Kanté, Camavinga - Griezmann, Thuram, Mbappé (c)

Le joueur à suivre : Kylian Mbappé

Un choix simple certes. Mais après un début d’Euro très compliqué, le capitaine des Bleus sera attendu au tournant. Et pour cause, en face, Kylian Mbappé va affronter le capitaine portugais, son idole de toujours Cristiano Ronaldo. Le duel à distance entre l’ancien meilleur joueur du monde et l’un des meilleurs joueurs du circuit actuel sera palpitant à suivre. Avec un seul petit but sur penalty face à la Pologne, la nouvelle star du Real Madrid est loin de ses standards habituels, et ne parvient pas à véritablement peser sur l’attaque des Bleus…

Où et quand voir le match ?