Équipe de France : Dembélé rayonne, il lâche une révélation

Ce mardi soir, l’équipe de France affronte l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2024 à Munich. Faisant assurément partie des meilleurs joueurs du tournoi jusque-là, Fabian Ruiz va retrouver plusieurs de ses coéquipiers au PSG. Le milieu de terrain espagnol en a d’ailleurs profité pour lâcher une confidence à propos d’un certain Ousmane Dembélé. Explications.

J-1 pour les Bleus ! Ce mardi soir, les partenaires de Kylian Mbappé ont rendez-vous avec l’histoire, et vont affronter l’Espagne en demi-finale de l’Euro. L’équipe de France pourrait retrouver la finale d’un championnat d’Europe, huit ans après la terrible déroute à domicile contre le Portugal en prolongations (0-1). Mais pour cela, il faudra se surpasser face à une « Roja » en pleine confiance, au sein de laquelle un certain Fabian Ruiz se démarque. Le milieu de terrain du PSG va d’ailleurs retrouver certains de ses coéquipiers à Munich.

Fabian Ruiz va retrouver de nombreux coéquipiers du PSG

Si Kylian Mbappé peut désormais être considéré comme un joueur du Real Madrid, Fabian Ruiz va retrouver Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, et aussi Ousmane Dembélé ce mardi soir à l’Allianz Arena de Munich. Des coéquipiers au PSG avec qui il aura atteint le stade des demi-finales de la Ligue des Champions sous les ordres de Luis Enrique. A l’occasion d’un entretien accordé au Parisien ce dimanche soir, le numéro 8 du PSG s’est livré sur ce duel à venir entre Français et Espagnols, lâchant a u passage une petite anecdote sur Ousmane Dembélé.

« On s’est donné rendez-vous mardi en se souhaitant le meilleur »