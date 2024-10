Mercato : Le nouveau phénomène de Ligue 1 a recalé le PSG !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a souvent annoncé ces dernières années vouloir baser son avenir sur la jeunesse d’Ile-de-France, l’un des plus grands bassins de talents en Europe. Pourtant, le club parisien a une nouvelle fois laissé filer un nouveau crack avec Ayyoub Bouaddi, qui est en train de se révéler du côté du LOSC.

C’est la belle histoire de la semaine. A seulement 17 ans, Ayyoub Bouaddi a participé au premier match de Ligue des Champions de sa carrière. Et pas contre n’importe qui, puisqu’il a grandement participé à la victoire lilloise sur le Real Madrid de Kylian Mbappé (1-0), s’attirant des nombreux éloges.

« Pour une première en Ligue des Champions face au plus grand club du monde, chapeau l’artiste »

Sur Canal+, l’ancien marseillais Samir Nasri a notamment souhaité souligner la prestation du très jeune milieu du LOSC. « Il est toujours resté dans son match, ne s’est jamais enflammé, n’a pas essayé d’en faire trop. Mis à part sa perte de balle en fin de match, sur une action où il prend trop de temps, il a toujours été intelligent. Il a su se placer dans les bons intervalles. Pour une première en Ligue des Champions face au plus grand club du monde, chapeau l’artiste, il a joué sans pression » a-t-il expliqué, au micro de la chaîne cryptée.

Le LOSC plutôt que le PSG

Mais alors que du côté du LOSC on se réjouit, le PSG peut avoir quelques regrets ! Récemment, plusieurs révélations ont été faites au sujet du passé d’Ayyoub Bouaddi et notamment un intérêt parisien. Une tendance confirmée même à l’étranger, puisque La Gazzetta dello Sport nous apprend que le natif de Senlis aurait éconduit les avances parisiennes, mais également celles de l’AS Monaco et de plusieurs clubs hors Ligue 1. Il a finalement décidé de miser sur le centre de formation lillois et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça a plutôt bien marché.