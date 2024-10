Transferts : Le bourreau de Mbappé a recalé le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il est l'un des visages de la victoire du LOSC face au Real Madrid de Kylian Mbappé mercredi soir. Titularisé au milieu de terrain par Bruno Génésio, Ayyoub Bouaddi n'est pas qu'un joueur précoce et talentueux. Dote d'une tête bien faite, il a souvent été surclassé. Son talent avait été repéré par plusieurs équipes françaises, et notamment par le PSG.

A 17 ans, Ayyoub Bouaddi a fait des débuts fracassants en Ligue des champions. Opposé au Real Madrid, le milieu de terrain a affiché une maturité digne d’un vieux grognard. Excepté une perte de balle qui aurait pu coûter cher au LOSC, il a rendu une très bonne copie et a montré que Bruno Génésio pouvait compter sur lui.

PSG - Dembélé : Le policier Luis Enrique s’est totalement trompé ! https://t.co/uNwGracLVh pic.twitter.com/ViKHs0YVyQ — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

Un joueur rare au LOSC

Couvé par le LOSC depuis plusieurs années, Bouaddi dénote par son intelligence et son sérieux. Au cours de sa formation, il a souvent donné la priorité à ses études. « Il a refusé des essais au motif qu'il avait du travail à l'école et que ce n'était pas la bonne période ! Il a aussi choisi le LOSC par proximité. C'est à une heure et demie de la maison » a déclaré son ancien éducateur Sofiane Khair dans les colonnes de L’Equipe.

Le PSG a tenté le coup

Pourtant, de nombreuses équipes français étaient venues l’observer au début de sa carrière. C’est le cas du RC Lens, de Monaco, mais aussi du PSG. Ex-directeur du centre de formation, Mickaël Delestrez a, alors, joué un grand rôle pour le convaincre de poursuivre sa carrière au LOSC.