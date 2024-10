Pogba - OM : Son club sort enfin du silence !

Axel Cornic

Accusé d’avoir assumé des produits dopants, Paul Pogba a vu sa suspension être réduite à 18 mois tout récemment par le Tribunal arbitral du sport. Une excellente nouvelle pour le milieu de 31 ans, qui va pouvoir retrouver le chemin des entrainements dès janvier et disputer ses premiers matchs au mois de mars.

C’est la grande nouvelle de la semaine. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération, Paul Pogba n’a pas joué la moindre rencontre depuis plus d’un an. Il a en effet été suspendu pour une durée de quatre ans pour dopage, mais finalement on pourrait le revoir beaucoup plus tôt que prévu !

Pogba de retour en janvier 2025

Le TAS a en effet récemment annoncé que la suspension de Pogba a été réduite de quatre ans à 18 mois, ce qui veut dire qu’il pourra reprendre le football dès janvier 2025. Mais dans quel club ? Car la presse italienne assure que la Juventus n’a aucune intention de le réintégrer et la sortie du directeur sportif bianconero ce dimanche, ne semble pas annoncer un grand changement de position.

« Il a été un grand footballeur, mais il n’a aussi plus joué depuis très longtemps »

« Attendons la décision définitive du TAS, il a été un grand footballeur, mais il n’a aussi plus joué depuis très longtemps. Attendons de voir ce qui va se passer » a expliqué Cristiano Giuntoli au micro de DAZN, en marge de la rencontre de Serie A entre la Juventus et Cagliari. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, les avocats du club et ceux de Pogba seraient en train de travailler pour trouver une solution et ainsi rompre un contrat qui va jusqu’en 2026.

Evra le voit à l’OM

A 31 ans, Paul Pogba semble décidé à prouver sa valeur après une période extrêmement compliquée et en cas de départ de la Juventus il pourrait être tenté par un nouveau gros défi. La MLS et l’Arabie Saoudite sont des destinations évoquées, mais son ancien coéquipier Patrice Evra le verrait bien... à l’OM ! « Je vais appeler Mehdi Benatia pour qu'il appelle car les portes sont ouvertes. Il a joué avec lui » a annoncé l’ancien latéral gauche, au micro de RMC Sport.