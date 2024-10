PSG - Real Madrid : Ils se l’arrachent, la réponse tombe pour son transfert !

Thomas Bourseau

Jude Bellingham et Jamal Musiala se sont disputés le titre de Golden Boy qui a finalement été octroyé à la star du Real Madrid. Néanmoins, la pépite du Bayern Munich n’est pas en reste et dispose d’ores et déjà d’une belle cote sur le marché des transfert. Plus précisément du côté du PSG ainsi que du Real Madrid. Le directeur sportif du Bayern a annoncé la couleur pour la suite du feuilleton Musiala.

Jamal Musiala (21 ans) est déjà l’un des incontournables du football européen. Dauphin de Jude Bellingham pour le trophée du Golden Boy 2023, le milieu offensif du Bayern Munich s’est fait un nom avec le club bavarois et avec la sélection allemande pendant l’Euro 2024 sur ses terres. Au point où les comités de direction du PSG et du Real Madrid auraient coché son nom dans leur short-list dans le cadre d’un éventuel transfert.

«Il se passe quelque chose ici. Jamal le remarque aussi»

Jamal Musiala est contractuellement lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2026. De quoi donner des idées au PSG et au Real Madrid. Toutefois, Max Eberl a calmé les ardeurs des champions de France et d’Espagne lors de son dernier passage en conférence de presse. « Nous parlons encore et encore, et nous continuerons à parler. Je suis très confiant, je me sens très bien en ce moment, et il se passe quelque chose ici. Jamal le remarque aussi ».

«Je ne vois aucune raison pour qu'il quitte le Bayern Munich»

Le directeur sportif du Bayern Munich s’est par la suite attardé sur les discussions entourant l’éventuelle prolongation de contrat de Jamal Musiala au sein du géant de Bundesliga. « Jamal est un joueur exceptionnel qui, aux côtés de Josh [Kimmich] et d'autres, doit devenir un visage du Bayern Munich. Nous l'avons dit au joueur, avec tout le respect que nous avons pour lui. Maintenant, nous allons voir comment nous nous entendons. Je suis fondamentalement optimiste et je ne vois aucune raison pour qu'il quitte le Bayern Munich ». Le Bayern Munich prévoit donc de faire de Musiala une véritable référence du club bavarois. Le PSG et le Real Madrid sont donc prévenus…