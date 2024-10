PSG : «C’était la mer**», l’énorme punchline de Messi !

Thomas Bourseau

Arrivé libre de tout contrat en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi n’a tenu que deux ans au PSG avant de partir en tant qu’agent libre vivre son rêve américain à l’Inter Miami. La saison dernière, Messi s’est livré sur son passage à vide au Paris Saint-Germain.

Lionel Messi n’aura effectué que deux piges au PSG. Au cours des deux saisons passées à Paris, Messi a été critiqué et conspué en raison de son investissement pas assez conséquent pour certains observateurs comme Jérôme Rothen par exemple.

Antoine Dupont : Après LeBron James, c’est au tour de Lionel Messi ! https://t.co/IWhxXXisXc pic.twitter.com/u5AAUD0yve — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

Le PSG en veut à Lionel Messi ?

Les éliminations en 1/8ème de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid en 2022 et le Bayern Munich en 2023 lui ont notamment été reprochées par les supporters du PSG. C’est du moins ce qu’il a ressenti si l’on se fie aux propos de Brecht Dejaegere qui a croisé Lionel Messi en Major League Soccer où il évolue depuis l’été 2023 avec l’Inter Miami.

«Il me dit que pour lui, au PSG, c’était “la merda”»

« Au coup de sifflet final, je lui ai demandé s’il se sentait mieux à Miami qu’en France. Il était étonné : je lui ai répondu que j’avais joué contre lui avec Toulouse au Parc des Princes. Il ne se souvenait pas de moi… mais c’était mon rêve de gosse qui se réalisait. Messi a toujours été mon joueur préféré ! C’était un truc de ouf de le croiser… et donc, ce jour-là, il me dit que pour lui, au PSG, c’était “la merda” (sic). Oui, “la merda”. Il avait été pris en grippe suite à l’échec en Ligue des champions : il se faisait siffler à chaque ballon et il en avait marre. ». a déclaré Brecht Dejaegere à la RTBF dans des propos relayés par So Foot.