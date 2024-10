Real Madrid : Messi, Ronaldo... ce pote de Mbappé a choisi !

Jean de Teyssière

Si ces deux légendes du football jouent encore, l'Europe n'assiste plus à leurs exploits. Lionel Messi est parti pour l'Inter Miami, tandis que Cristiano Ronaldo a rejoint Al-Nassr, en Arabie saoudite. Ils n'ont pas encore pris leur retraite mais le débat entre le meilleur joueur ne cesse d'exister et Antonio Rudiger a son avis sur la question.

Le Real Madrid et le FC Barcelone ont vécu quasiment une décennie de rêve, avec dans leurs rangs deux joueurs de classe mondiale : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L'un est quintuple Ballon d'Or et meilleur buteur de l'histoire du football tandis que l'autre est champion du monde et octuple Ballon d'Or. Ces deux stars ont émerveillés les yeux des fans de football et depuis leur avènement, la question de savoir qui est le meilleur se pose.

Kylian Mbappé : Le Real Madrid s’est offert un problème ? https://t.co/hL1nTXpd0W pic.twitter.com/WShb3u2n3c — le10sport (@le10sport) October 4, 2024

«Messi ou Ronaldo ? Je n'aime pas ce débat»

Interrogé par le média The Inside Scoop, Antonio Rudiger, le défenseur centrale du Real Madrid a donné son avis sur la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi : « Je n'aime pas ce débat. J'ai joué contre les deux. Contre Cristiano Ronaldo quand il était à Manchester United. Pour une raison ou une autre, nous n'avons pas joué l'un contre l'autre au Real Madrid. Contre Messi, j'ai beaucoup joué dans des matches importants entre Barcelone et Chelsea. »

«Messi est probablement le meilleur joueur de tous les temps»

« Pour moi, Messi est probablement le meilleur joueur de tous les temps en raison de son talent, poursuit tout de même l'international allemand. Mais avec Cristiano Ronaldo, ce qu'il a fait en termes de victoires individuelles, de nombres, de buts, de dévouement et de faim de compétition, même aujourd'hui... cela signifie qu'ils sont juste là ensemble. Je dois les respecter tous les deux de la même manière. Je ne pense pas qu'il soit juste d'essayer d'en placer un au-dessus de l'autre. » Un avis qui sera sans doute pas partagé par tout le monde au Real Madrid.