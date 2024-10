PSG : Luis Enrique défend une star, Riolo le clash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Coupable sur les deux buts d’Arsenal ce mardi soir en Ligue des Champions (2-0), Gianluigi Donnarumma a de nouveau été protégé par son entraîneur Luis Enrique ce samedi après-midi. Une déclaration qui n’a clairement pas plu à Daniel Riolo, qui estime que les observateurs ont le droit de critiquer les performances du gardien du PSG.

« Sincèrement, je ne viens pas ici pour individualiser une défaite. Si c’est le cas, la défaite me revient. L’adversaire était meilleur dans la pression, les duels. Ils ont pris moins de risques après la pause, mais notre défaite est méritée ». Au sortir de la première défaite du PSG de la saison face à Arsenal en Ligue des Champions ce mardi soir (2-0), Luis Enrique refusait d’incriminer Gianluigi Donnarumma. Pourtant, le gardien italien a clairement été coupable sur les deux buts encaissés par les Parisiens, et inquiète de nouveau les observateurs...

« On s'acharne souvent sur lui, s'il vous plaît laissez-le tranquille »

Présent en conférence de presse ce samedi avant le déplacement à Nice, Luis Enrique est de nouveau monté au créneau concernant la prestation de Gianluigi Donnarumma. « On aurait pu régler le problème défensif avant que le ballon arrive sur lui, il n'y a pas d'erreur de Donnarumma dans les buts. On s'acharne souvent sur lui, s'il vous plaît laissez-le tranquille et acharnez-vous sur moi. Je pense que la faute n'est pas celle d'un joueur sur le terrain, je suis le seul coupable si vous en cherchez un. Chaque fois qu'il y a une défaite, c'est toujours très triste de parler d'un joueur en particulier », a ainsi lâché l’Espagnol.

« Laissez le tranquille, il n’a pas fait d’erreur » bah voilà bim dans la tronche de ceux qui ont pensé que Gigio avait été bidon vs Arsenal. Bande de nazes. Il a été excellent. Encore un truc que « vous ne comprendriez pas » voilà ! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) October 5, 2024

Riolo se paie Luis Enrique

Sur X, Daniel Riolo a une fois de plus critiqué la sortie du coach parisien, en ironisant vis-à-vis de la phrase que Luis Enrique avait lâché à la journaliste Margot Dumont après la défaite. « Laissez le tranquille, il n’a pas fait d’erreur » bah voilà bim dans la tronche de ceux qui ont pensé que Gigio avait été bidon vs Arsenal. Bande de nazes. Il a été excellent. ‘Encore un truc que « vous ne comprendriez pas’ voilà ! », a ironisé l’éditorialiste de RMC.