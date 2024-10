PSG : «Laissez-le tranquille», Luis Enrique vole au secours d'une star

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques jours après la défaite sur la pelouse d'Arsenal (0-2), Gianluigi Donnarumma continue d'être très critiqué pour sa prestation à Londres lors de laquelle il est directement impliqué sur les deux buts des Gunners. Néanmoins, Luis Enrique a tenu à monter au créneau pour son gardien de but à l'occasion de son passage en conférence de presse ce samedi.

Mardi soir, le PSG disputait son premier gros choc de la saison à l'occasion d'un déplacement sur la pelouse d'Arsenal en Ligue des Champions. Le club parisien s'est finalement incliné 2 à 0 sur des buts de Kai Havertz et Bukayo Saka. Deux réalisations sur lesquelles Gianluigi Donnarumma est clairement fautif. Comme plusieurs fois par le passé avec le PSG, le portier italien a déçu dans un grand match de Ligue des champions. Mais Luis Enrique s'agace de voir la façon dont son joueur est critiqué ces derniers jours et demande aux journalistes de cesser de s'acharner.

PSG - Margot Dumont : Luis Enrique répond à la polémique ! https://t.co/PkV70mzpTu — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

Luis Enrique monte au créneau pour Donnarumma

« On aurait dû régler la situation avant de jeter la faute sur tel ou tel joueur. Le seul responsable, c'est l'entraîneur. Quand il y a une défaite, c'est très triste de taper sur un joueur. On s'acharne souvent sur Donnarumma, s'il vous plaît laissez-le tranquille et acharnez-vous sur moi », lâche l'entraîneur du PSG présent en conférence de presse, avant de poursuivre en évoquant notamment les sorties aériennes de Gianluigi Donnarumma. Un domaine dans lequel l'Italien n'est pas très performants.

«Laissez-le tranquille et acharnez-vous sur moi»

« Nous travaillons toutes les phases de jeu importantes. Cela ne veut pas dire que des situations comme celles-ci ne vont plus se produire. Mais cette situation est due au début de l'action, c'est tout un collectif qui est concerné, pas que le gardien. Il ne faut pas regarder que le dessert, mais voir toutes les étapes avant dans la préparation », ajoute Luis Enrique.