PSG : Luis Enrique répond cash à un journaliste

Ce samedi, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse à la veille de la rencontre de la 1e journée de Ligue 1, entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice. Et impossible pour lui d’échapper aux questions concernant la récente défait en Ligue des Champions contre Arsenal (2-0), la première de la saison parisienne.

Dans un club comme le PSG, il n’est jamais normal de perdre. Même lorsque l’adversaire se nomme Arsenal et réalise d’excellentes choses depuis plusieurs saisons ? Il semble que oui, puisque au sein du club parisien on ne semble pas s’alarmer plus que ça après la déroute londonienne du 1er octobre dernier.

Premier échec de la saison pour Luis Enrique

Invité à revenir sur cette rencontre de Ligue des Champions lors de la conférence de presse de ce samedi, Luis Enrique a effet répondu assez sèchement aux doutes d’un journaliste sur place. « Arsenal trop fort ? Non non je suis désolé. Je ne vois pas les choses comme ça » a déclaré le coach du PSG.

« Si on jouait maintenant PSG-Arsenal à la maison, le résultat serait différent »

« J'ai analysé le match avec calme. L'adversaire a été meilleur sur des points ponctuels » a assuré Luis Enrique, avant d’ajouter : « Si on jouait maintenant PSG-Arsenal à la maison, le résultat serait différent. On est imparfait, on ne gagnera pas tous les matches. Mais je suis certain que cette équipe, avec notre état d'esprit actuel, va lutter dans toutes les compétitions ».