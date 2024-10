OM : Réclamé par De Zerbi, il affole le mercato !

Axel Cornic

Lors du dernier mercato estival Roberto De Zerbi a fait plusieurs demandes aux dirigeants de l’Olympique de Marseille et elles ont en grande partie été satisfaites. Mais pas toutes, puisque depuis la fin du marché des transferts on découvre de plus en plus d’échecs pour le club marseillais.

C’est un tout nouvel OM que l’on voit à l’œuvre depuis le début de la saison. Roberto De Zerbi a en effet modifié en profondeur l’effectif, réalisant un grand travail avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Mais le coach marseillais semblait vouloir un peu plus...

Vente PSG : Après l’OM, il balance de grandes révélations sur le Qatar https://t.co/5SejuXGnew pic.twitter.com/n2Wn9WLRC2 — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

L’OM a raté Ricci

Les médias italiens ont en effet assuré que De Zerbi souhaitait avoir sous ses ordres Samuele Ricci, talentueux milieu de la Squadra Azzurra et du Torino. Il semblait pouvoir quitter son club, mais finalement ses dirigeants ont décidé de sacrifier d’autres éléments pour le garder.

City et l’AC Milan foncent sur lui

La tâche pourrait devenir de plus en plus dure, puisque le milieu de terrain susciterait de plus en plus de convoitises après son arrivée ratée à l’OM. D’après les informations de Mediaset, Ricci serait dans le viseur de l’AC Milan en vue du mercato de janvier, mais surtout de Manchester City. Pep Guardiola serait en effet très fan du joueur.