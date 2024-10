OM - De Zerbi : Benatia, PSG… Les raisons du gros coup du mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Se cherchant un nouvel entraîneur cet été, l’OM avait initialement pensé à Paulo Fonseca puis Sergio Conceiçao. Le club phocéen a finalement trouvé encore mieux en faisant signer Roberto De Zerbi. L’Italien a ainsi posé ses valises à Marseille. Mais comment cela a-t-il pu être possible ? Un proche de De Zerbi en a dit plus sur ce choix.

Très proche de signer à l’OM en 2022, Roberto De Zerbi est enfin sur le banc olympien. Après avoir annoncé son départ de Brighton, l’Italien s’est donc engagé avec le club phocéen. Un coup XXL qui en a surpris plus d’un. Pablo Longoria a ainsi frappé fort, bien aidé par Mehdi Benatia pour convaincre De Zerbi.

« Il s’est senti extrêmement désiré par Mehdi Benatia »

Pour 1899 L’Hebdo, un proche de Roberto De Zerbi s’est confié sur son choix de signer à l’OM. Et visiblement, la cour de Mehdi Benatia a fait effet : « Peut-être l’ego de reconstruire lui-même avec un grand club plutôt qu’en trouver un déjà prêt à gagner ? Ce qui est sûr, c’est qu'il a senti une étincelle. Il s’est senti extrêmement désiré par Mehdi Benatia ». De plus, en signant à l’OM, Roberto De Zerbi aurait une idée derrière la tête avec le PSG : « Son but est de reconstruire l’équipe puis de rivaliser avec Paris ».

« C’est un choix qui lui ressemble »

Ancien joueur de Roberto De Zerbi, Mehdi Bourabia s’est lui aussi confié sur son choix de rejoindre l’OM. Il a alors expliqué : « C’est un choix qui lui ressemble, parce qu’il ne raisonne pas toujours comme les autres. Je trouve que ça colle surtout sur le plan de la ferveur ».