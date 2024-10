Mercato : L'OM loupe un international brésilien, la raison est dévoilée

Axel Cornic

Rarement l’Olympique de Marseille a fait autant d’efforts sur le mercato pour un entraineur, mais Roberto De Zerbi semble avoir vu la plupart de ses demandes être acceptées. Mais certaines pistes seraient tout de même tombées à l’eau et cela semble être notamment le cas avec Arthur, international brésilien de la Juventus qui n’a finalement jamais posé ses valises dans le sud de la France cet été.

Les derniers mois ont été extrêmement agités à Marseille, où plus d’une dizaine de joueurs sont arrivés au cours du mercato. Mais depuis la fin on en apprend surtout plus sur les échecs de l’OM, avec Roberto De Zerbi qui aurait vraisemblablement aimé voir quelques renforts en plus débarquer.

De Zerbi voulait Arthur

Cela semble être le cas avec Arthur, international brésilien et milieu de terrain de propriété de la Juventus, qui était pourtant poussé vers la sortie cet été. Le directeur sportif Cristiano Giuntoli espérait pouvoir lui trouver un club, mais il n’a finalement pas rejoint l’OM, ni d’ailleurs aucun autre club qui s’est intéressé à lui.

Pas assez de place à l’OM

D’après les informations de AS, Roberto De Zerbi aurait pourtant pris le temps de lui parler personnellement, afin de lui présenter le projet qu’il souhaitait mettre en place à l’OM. Finalement, le manque de place disponible pour un joueur extracommunautaire aurait fait capoter ce dossier, avec Arthur qui ne joue d’ailleurs pas du tout avec la Juventus depuis le début de saison.