Lamine Yamal - PSG : Signature confirmée !

Pierrick Levallet

Après le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, le PSG a multiplié les pistes pour le remplacer. Le nom de Lamine Yamal a ainsi été évoqué. Le club de la capitale aurait même fait une offre folle, repoussée par le FC Barcelone. Et presque un an plus tard, le phénomène de 17 ans devrait étendre son engagement en Catalogne.

Le PSG a eu du pain sur la planche sur le mercato l’été dernier. Après le départ de Kylian Mbappé, parti libre au Real Madrid, le club de la capitale s’était mis en quête de son successeur. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués, de Victor Osimhen à Viktor Gyökeres en passant par Marcus Rashford et Jadon Sancho. Mais le PSG aurait tenté un autre gros coup sur le marché des transferts.

Le PSG a tenté sa chance pour Lamine Yamal...

En effet, les Rouge-et-Bleu auraient tenté leur chance pour un certain Lamine Yamal. Flamboyant avec le FC Barcelone et homme clé du sacre de l’Espagne à l’Euro 2024, le phénomène de 17 ans plaisait au PSG. Le pensionnaire de la Ligue 1 aurait même proposé 250M€ au FC Barcelone pour son transfert, offre finalement repoussée par Joan Laporta.

... qui va prolonger au FC Barcelone !

Et presque un an plus tard, Lamine Yamal devrait signer un nouveau contrat. Comme le rapporte Relevo, Jorge Mendes a confirmé que le jeune international espagnol allait prolonger au FC Barcelone. L’agent de Lamine Yamal ne cesse de le répéter depuis plusieurs mois maintenant. Ce ne serait plus qu’une affaire de détails avant que le Barça ne scelle définitivement l’avenir de son prodige.