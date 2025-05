OM : Benatia répond cash à une folle rumeur !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Medhi Benatia s’est montré très vocal cette saison. Et ce, tant par le biais d’entretiens accordés à divers médias ou bien sur les réseaux sociaux via ses comptes personnels. Sur X, en réponse à la déclaration du journaliste Florent Gautreau sur son avenir en tant que potentiel président de l’OM, le directeur du football du club marseillais a éteint le feu à sa source.

Promu directeur du football au mois de janvier après un peu plus d’un an passé dans les fonctions de conseiller sportif du président Pablo Longoria à l’OM, Medhi Benatia effectue un travail remarqué dans la cité phocéenne et a récolté les remerciements des supporters pendant la réception de Rennes au Vélodrome samedi dernier. De quoi lui permettre d’à terme occuper le poste de Longoria ?

Benatia futur successeur du président Longoria ? «Non merci, ça ira !» C’est une hypothèse à prendre en considération selon Florent Gautreau, présent sur les ondes de RMC pour l’After Foot lundi soir. « J’ai trouvé Benatia plus naturel qu’un Longoria qui m’a fait flipper dans le ton employé. Longoria m’a l’air très fatigué. Je vois bien Benatia prendre du gallon dans les prochaines années. Il a la tête plus clair ». Une déclaration du journaliste de RMC qui n’est pas longtemps restée sans réponse. Dans la section commentaires du post X de l’After Foot, Medhi Benatia en personne a démenti cette prédiction concernant une éventuelle accession au poste de président de l’OM à l’avenir. « Non merci, ça ira ! ».