PSG : Déjà un coup dur pour le mercato !

A la recherche de renforts, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes pour un mercato estival qui s’annonce chargé, mais plutôt condensé. Car Luis Campos et Luis Enrique semblent vouloir aller vite et un premier gros dossier se dessine déjà avec Cristhian Mosquera, défenseur central de 20 ans du FC Valence.

Avec ou sans Ligue des Champions , le PSG pourrait entamer un nouveau cycle la saison prochain. Plusieurs cadres sont en effet annoncés sur le départ et c’est notamment le cas de Marquinhos , capitaine et véritable institution du club parisien qu’il a rejoint en 2013, annoncé notamment du côté de la Saudi Pro League .

Ça va bouger en défense

Mais qui pourrait le remplacer ? Plusieurs noms circulent déjà autour du PSG, avec notamment Joel Ordoñez du Club Bruges. Mais la piste qui semble le plus intéresser les Parisiens mènerait vers l’Espagne et plus précisément le FC Valence avec Cristhian Mosquera, international espagnol U21 qui est considéré comme l’une des grandes révélations de la saison en Liga.