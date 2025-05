Départ de Marseille : Un cadre de l’OM dit tout !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour renforcer la cohésion du groupe et retrouver une dynamique positive, l'Olympique de Marseille a choisi de s'exiler temporairement à Rome en fin de saison. Une décision qui a porté ses fruits, le club ayant décroché son ticket pour la Ligue des champions. Pierre-Emile Höjbjerg, cadre de l’équipe, partage les bienfaits de départ loin de la Commanderie.

Pour aborder au mieux la fin de saison, l’OM avait décidé de s’éloigner du tumulte marseillais le mois dernier en partant à Rome pour deux stages. Un moyen pour le groupe de Roberto De Zerbi de se ressourcer et de relancer la dynamique. Le club phocéen a enchaîné les bons résultats et décroché sa place pour la prochaine Ligue des champions.

« Ça a permis de renforcer les liens au sein du groupe » Chaque joueur interrogé a souligné les bienfaits de cette escapade à l’étranger, et Pierre-Emile Höjbjerg ne fait pas exception. « Quand tu passes beaucoup de temps ensemble, tu commences à connaître personnellement tes coéquipiers. D’habitude, à la Commanderie, tu as ta place, tu vois les kinés, tu manges, tu bosses en salle : ok, on travaille dans le même bâtiment mais chacun fait à son rythme. Là, à l’hôtel, on petit-déjeune ensemble à 9 heures, on prend le bus ensemble à 10 heures, tu es obligé de parler à tes coéquipiers. Quand tu dînes, c’est pareil. Après le repas, tu as juste ta chambre qui t’attend donc tu prends 30 minutes, une heure en plus avec les collègues. Ça a permis de renforcer les liens au sein du groupe, de dire des paroles que tu ne prononces pas forcément à la Commanderie. C’est quelque chose qui a apporté à l’équipe », confie le milieu de l’OM, au Parisien.