Mercato - PSG : Le prochain transfert déjà annoncé ?

D’ores et déjà sacré champion de France et alors qu’il s’est hissé jusqu’en finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions, tout va bien pour le PSG, mais des changements devraient tout de même être opérés lors du mercato estival. En ce sens, Luis Campos aurait déjà fait savoir en privé quelle est sa priorité de l’été.

Ce samedi soir, le PSG reçoit Auxerre pour le compte de la dernière journée de Ligue 1. L’occasion de fêter le 13e titre de champion de France de son histoire, avant de se projeter sur la finale de la Coupe de France contre le Stade de Reims et surtout celle de Ligue des champions face à l’Inter Milan.

Le PSG veut recruter un défenseur en priorité

Mais en interne, un autre sujet intéresse aussi les dirigeants parisiens. Comme indiqué par L'Équipe, Luis Campos a, avec Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi, déjà défini la stratégie du PSG dans l’optique du prochain mercato estival. Dans ses rendez-vous privés ces dernières semaines, il aurait alors expliqué que sa priorité était de recruter un défenseur central droitier et polyvalent.

Ordoñez et Mosquera pistés par le PSG

En ce sens, Foot Mercato révélait récemment deux options explorées par le club de la capitale. En effet, le PSG serait sur la piste de Joel Ordoñez (21 ans, Club Bruges) et s’intéresserait également à Christian Mosquera (20 ans, Valence).