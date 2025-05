«C’est merveilleux» : Le PSG annonce son numéro 9 pour la saison prochaine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, la presse allemande a fait état d’une surprenante rumeur associant le PSG à Serhou Guirassy. Cependant, Luis Enrique semble avoir une autre idée en tête. En conférence de presse, le technicien espagnol a effectivement encensé Gonçalo Ramos sur lequel il a visiblement bien l’intention de miser la saison prochaine.

En pleine préparation pour la saison prochaine, le PSG commence à scruter son mercato estival. Dans cette optique, BILD révélait récemment que le club de la capitale s'intéresserait à Serhou Guirassy. Une piste étonnante d'autant plus que Luis Enrique semble miser sur Gonçalo Ramos pour la saison prochaine.

« Gonçalo Ramos est un joueur indiscutable pour moi en tant qu'entraîneur et pour l'équipe en raison de son comportement, de sa manière de s’entraîner et d’être compétitif. Il a joué environ 1 800 minutes et il a participé à 24 actions de buts (18 buts et 6 passes décisives, ndlr). Ce sont des chiffres plus que remarquables », s’enflamme l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

« Donc, oui, un joueur de ce niveau-là nous apporte une pleine garantie. Il est prêt pour tout, pour jouer 0 minute comme 90. Physiquement, c'est un joueur qui semble plus âgé qu'il ne l'est. Je veux dire par là que quand on le voit, on le voit tellement mûr, tellement professionnel, que parfois, on n'a pas la sensation qu'il a 24 ans. Et je dois dire que c'est merveilleux d'entraîner un joueur comme Gonçalo Ramos », ajoute Luis Enrique.