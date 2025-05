Antoine Dupont - Iris Mittenaere : L’annonce tant attendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la tête de sa marque de vêtements, Iris Mittenaere prépare l'été. Par conséquent, elle vient de lancer sa nouvelle collection de maillots de bain pour les vacances. Une annonce qui était très attendues par les clientes de la marque créée par la compagne d'Antoine Dupont.

En couple avec Antoine Dupont depuis quelques mois, Iris Mittenaere continue en parallèle son business. L'ancienne Miss France a notamment créé sa propre marque de vêtements : IMII. Une marque déjà très populaire auprès de nombreuses clientes qui doivent se réjouir face à une annonce très attendue. Iris Mittenaere a effectivement officialisé un summer drop avec la sortie d'une nouvelle collection de maillots de bain.

«Vous l’attendiez… elle est là !!»

« Vous l’attendiez… elle est là !! Notre collection de maillots et robe est finally en ligne et elle sent bon l’été ! Des coupes aussi puissantes que vous , des couleurs qu’on adore, et le tout minutieusement crée pour sublimer vos silhouettes, Un petit boost de confiance pour rayonner sur la plage comme les reines que vous êtes. Prêtes à glow-up sous le soleil ? Nous oui, et vous aussi maintenant ! Alors, quel sera votre coup de cœur ? On veut vooooir vos favs !! », peut-on lire sur le compte Instagram de la marque IMII.

«Vous emporterez une partie de moi avec vous en vacances »

Un moment très important donc pour Iris Mittenaere qui n'a pas pu cacher sa joie et son enthousiasme face à cette annonce qu'elle attendait tant. « Ca y est !!! Notre collection limitée pour l’été is ouuuuut !! Des pièces pensées pour vous sublimer pendant que vous ne pensez qu’à une chose : profiter. J’espère que cette collection vous plaira autant qu’à moi et que vous emporterez une partie de moi avec vous en vacances ahahah ! Dites moi tout ! C’est laquelle votre pièce préf ???!!! », s'enflamme l'ancienne Miss France sur son compte Instagram.