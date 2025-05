Antoine Dupont et Iris Mittenaere, une histoire de centimètres

La rédaction

Star du rugby français et mondial, Antoine Dupont semble vivre une histoire d’amour avec Iris Mittenaere, ancienne Miss France et Miss Univers 2016. Une idylle qui fait énormément parler, avec les clichés de deux amoureux qui ont d’ailleurs rapidement enflammé les réseaux sociaux.

Les amoureux du rugby ont mal au coeur. Depuis le 8 mars dernier, ils ne peuvent plus voir Antoine Dupont survoler les terrains, à cause d’une grave blessure au genou qui devrait le tenir éloigné au moins jusqu’à l’automne. Mais en attendant, le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain semble se consoler dans les bras d’une ancienne Miss France…

Antoine Dupont avec Iris Mittenaere ?

Depuis quelques mois, tout le monde parle d’une histoire d’amour entre le rugbyman de 28 ans et Iris Mittenaere, Miss Nord-Pas-de-Calais 2015, devenue Miss France puis Miss Univers en 2016. On a aperçu les deux sur une plage, puis en Suisse en février dernier, mais également dans une vidéo prise dans un local très prisé des nuits parisiennes. Ça n’a évidemment pas tardé à enflammer la toile, même si aucun des deux n’a pour le moment confirmé les rumeurs autour de leur supposé couple.

2 petits centimètres de différence

Cela donné naissance à un très long feuilleton qui oppose en tout et pour tout les deux personnalités françaises… que seuls quelques centimètres sépare. Iris Mittenaere fait officiellement 1m72, alors qu’Antoine Dupont est à peine plus grand avec 1m74. A noter que cela fait de lui le joueur le plus petit du XV de France, loin derrière par exemple son coéquipier à la mêlée Maxime Lucu, qui fait 1m77. A noter qu’il n’est toutefois pas le plus petit du Top 14 ! Ce record est détenu par un autre de ses coéquipier au Stade Toulousain cette fois, avec le demi de mêlée japonais Naoto Saito et ses 1m65.