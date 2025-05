Ntamack, Dupont… La malédiction continue !

Axel Cornic

La fin de saison est très compliquée au Stade Toulousain, qui a notamment perdu Antoine Dupont au moins jusqu’à l’automne prochain. Romain Ntamack est lui aussi en délicatesse avec son genou et a récemment fait l’objet d’un protocole commotion, mais la liste des absents s’allonge toujours plus pour Ugo Mola.

Il y a quelques mois encore, on aurait pu miser les yeux fermés sur un nouveau doublé du Stade Toulousain. Tout a pourtant basculé à la fin de l’hiver ! Le 8 mars dernier, alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France, Antoine Dupont s’est gravement blessé au genou. Un coup dur pour Fabien Galthié, mais surtout pour Ugo Mola, qui a perdu en un seul coup son capitaine ainsi que son meilleur joueur.

L’infirmerie est pleine à craquer

Évidemment, les débats ont beaucoup tourné autour de l’absence annoncée de Dupont, avec Paul Graou, Naoto Saito ou encore le jeune Simon Daroque qui ont été mis en avant pour le remplacer. Mais les problèmes du Stade Toulousain ne se sont pas arrêtés là ! Peato Mauvaka a en effet lui aussi été frappé par une grave blessure au genou et on ne devrait le revoir qu’à la fin de l’année 2025. Un coup dur, quand on sait l’importance prise par le talonneur ces deux dernières années, que ce soit en club ou avec le XV de France.

Cros comme Ntamack ?

Et ça ne s’est pas arrêté là, puisque Blair Kinghorn, Ange Capuozzo ou encore Thomas Ramos ont tour à tour rejoint l’infirmerie. L’international italien est lui revenu depuis, mais Ugo Mola a encore perdu d’autres pièces importantes. Face au RCT le week-end dernier, Romain Ntamack a été victime d’une commotion cérébrale lors d’un choc tête contre tête avec son coéquipier François Cros et pourrait donc être absent quelques semaines. Même verdict pour le troisème-ligne international, tandis que Léo Banos, Matias Remue et Richie Arnold ne devraient pas revenir de sitôt.