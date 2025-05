Antoine Dupont - Iris Mittenaere : «J'ai tant pleuré», sa nouvelle aventure le fait craquer !

Amadou Diawara

Après avoir été en couple avec Iris Mittenaere dans Danse avec les Stars et dans la vie, Anthony Colette a participé à l'émission les Traitres. Toutefois, comme l'a reconnu l'ex de l'actuelle compagne d'Antoine Dupont, il a passé beaucoup de temps à pleurer sur M6, et ce, parce qu'il « jouait sa vie ».

Anthony Colette s'est révélé sur les parquets de Danse avec les Stars. Le jeune homme de 30 ans a notamment fait équipe avec Iris Mittenaere, avec qui il a été en couple - dans l'émission et dans la vie - durant la saison 9. Aujourd'hui, Anthony Colette et la Miss France (et Univers) 2016 ne sont plus ensemble aujourd'hui. D'ailleurs, Iris Mittenaere vit actuellement une idylle avec Antoine Dupont, star du XV de France.

«Je pense avoir battu le record de larmes dans le jeu»

Evincé par TF1 pour la saison 14 de Danse avec les Stars, Anthony Colette a participé à la dernière édition des Traitres. Mais, comme il l'a reconnu lui-même, le danseur professionnel a beaucoup pleuré sur M6. « Comment avez-vous vécu cette saison 4 des Traîtres ? Je ne retiens que du positif ! Je pense avoir battu le record de larmes dans le jeu, certes, mais si j'ai tant pleuré, c'est parce que j'ai joué à 100 %. Je jouais ma vie. J'étais tellement pris que j'en suis venu à oublier l'association. Lors du tournage, je ne me suis pas rendu compte que j'allais rendre comme ça à l'écran. J'étais tellement dans mon truc que je ne réalisais pas que l'on verrait à ce point mes émotions », a confié Anthony Colette lors d'un entretien accordé à Télé-Loisirs.

«Mes larmes sont montées tant j'étais soulagé»

Dans la foulée, Anthony Colette en a rajouté une couche : « Comment avez-vous réagi en découvrant que Sophie Tapie était bien une traître ? J'avais tellement peur de me tromper et je ne pouvais pas vraiment être sûr à 100 %... Mes larmes sont montées tant j'étais soulagé. J'avais raison ! Je pensais que l'avoir débusqué prouvait ma loyauté. Je ne m'attendais pas à me faire éliminer juste après. Adil Rami a très bien fait son jeu en sous-marin ». Pour rappel, Adil Rami a remporté la dernière saison des Traitres.